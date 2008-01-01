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ИА "Метеоновости" / 10:50 Суббота, 18 мая



Погодные условия в столичном регионе определяются обширным антициклоном. В Москве сохраняется повышенный фон атмосферного давления, 751,4 мм рт. ст. На небе видны редкие облака верхнего яруса. Относительная влажность воздуха небольшая, 43 % (по данным станции ВДНХ), воздух прогрелся до 17,8 градуса, в центре города теплее. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



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