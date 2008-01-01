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Циклон хозяйничал на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 11:13 Суббота, 18 мая



Обширный циклонический вихрь, центр которого располагался над Амурской областью, показал, на что он способен. А способен он оказался на многое. Так, 17 мая в Приморском крае прошел сильный дождь, выпало до 26 мм небесной влаги. В Амурской области и в южных районах Хабаровского края сильные дожди сопровождались грозами, дождь здесь начался во второй половине дня и продолжался ночью, количество выпавших осадков тоже немалое, 24-25 мм. Дотянулись атмосферные фронты циклона и до юга Якутии, но здесь выпало около 19 мм осадков.



19 мая циклон совершит марш-бросок до Охотского моря, где получит подпитку. В Приморье, на юге Хабаровского края и в Амурской области ожидается небольшая "передышка". Ведь 20 мая здесь погода вновь испортится - по вине циклона из Китая. А на юге Якутии будет по-прежнему сыро, скажется влияние атмосферных фронтов. / meteonovosti.ru /



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