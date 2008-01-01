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Новости погоды

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На Урале ветрено и прохладно

ИА "Метеоновости" / 11:52 Суббота, 18 мая

  Уральский регионе в минувший день, 17 мая, находился в тыловой части циклона, кружащего над Сибирью. А с востока распространялся барический гребень. Погодные условия стремительно менялись. Температура воздуха понизилась, на границе антициклона и циклона ветер усиливался. При безоблачном небе в ночные часы воздуха остывал очень быстро. Заморозки до -4 градусов были отмечены утром 18 мая в Свердловской области, подмораживало до -1 градуса и в Челябинской области. А в Курганской области 17 мая ветер в порывах достигал 21 м/с.

19 мая синоптическая ситуация существенным образом не изменится. Циклонический вихрь немного переместится к востоку, барический гребень распространится на юго-восток. На Урале при облачной с прояснениями погоде местами пройдут дожди, ночью с мокрым снегом, в горах Челябинской области ночью слабый гололед. Днем в Курганской области местами гроза. Порывы ветра до 15 м/с, в Челябинской области до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0..+5 градусов, местами заморозки до -3, в Свердловской области до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 8..13 градусов, в горах Челябинской области прохладнее, +4..+9, в Пермском крае термометры покажут +5..+10 градусов. / meteonovosti.ru /
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