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В Туруханском районе прошли сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 12:18 Суббота, 18 мая



На большей части территории Сибири хозяйничает обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Именно с атмосферными фронтами здесь и связана неустойчивая погода. 17 мая Туруханский район оказался на пути следования очередного атмосферного фронта. Количество выпавших за неполные сутки осадков составило 23 мм.



19 мая циклон продолжит перемещаться в восточном направлении. В Туруханском районе при переменной облачности местами пройдут дожди, на севере с мокрым снегом, местами порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0..+5, местами до -5 градусов, днем термометры покажут +10..+15, местами на севере +4..+6, на юге воздух прогреется до +20 градусов. / meteonovosti.ru /



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