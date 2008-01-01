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ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 18 мая
В столице температура воздуха повысилась до 18,9 градуса (по данным опорной станции ВДНХ). В центре города теплее, 20,3 градуса. Ветер северной четверти дует со скоростью 2-5 м/с. На небе видны редкие облака. На солнце кажется, что температура воздуха выше, но это обманчивое впечатление. Воздух в Москве сухой, относительная влажность понизилась до 32 %. / meteonovosti.ru /
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