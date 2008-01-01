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Новости погоды

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В Казахстане ночи морозные

ИА "Метеоновости" / 12:46 Суббота, 18 мая

  Температура воздуха в Казахстане ниже привычных значений на 8-10, а в отдельных районах и на 12 градусов. Да и перепады температуры в течение суток весьма значительны, более 20 градусов. Ночью при ясном небе воздух остывает до отрицательных значений. 17 мая были обновлены многолетние температурные минимумы. В Павлодаре -3,6 градуса (ранее, в 1966 году, здесь было -2,2 градуса). В Баянауле -2,6 градуса, в Жангизтобе -1,8 градуса (-1,1 в 1954 году), в Баршатасе -3,2 градуса.

19 мая атмосферное давление в регионе будет расти, а температура воздуха еще немного понизится. Не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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