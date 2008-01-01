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Небывалая жара на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:04 Суббота, 18 мая



На юге ЕТР в дневные часы воздух прогревается до 30 градусов и выше. В Крыму и на Северном Кавказе температура воздуха превышает климатическую норму на 4-6 градусов. В очередной раз здесь были установлены рекорды максимальной температуры. 17 мая в Крыму на станции Черноморское воздух прогрелся до 29 градусов (ранее, в 1983 году, термометры показали 26,8 градуса). В Минеральных Водах 29,7 градуса, всего на 0,1 градуса выше рекорда, установленного в 2012 году.



19 мая атмосферное давление в регионе начнет расти, но атмосферные фронты, пересекающие регион, напомнят о себе. В Крыму преобладающая температура 22..27 градусов, местами дожди и грозы. В Ставропольском крае местами кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди и град, температура воздуха днем 20..25 градусов, местами до 28. / meteonovosti.ru /



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