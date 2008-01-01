|
|
|
Новости погоды
Заморозки на северо-западе ЕТР
ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 18 мая
Северо-западные области ЕТР оказались в барическом гребне. Облаков и осадков здесь стало меньше, а ночью при ясном небе воздух остывал до заморозков. В Новгородской области, а также в Карелии под утро 18 мая термометры показывали до -1 градуса.
19 мая в Северо-Западном районе и в Карелии осадков не ожидается. Ночью +3..+8, по востоку местами заморозки до -2 градусов, днем в Северо-Западном районе 19..24 градуса, во Псковской области до 27, на востоке Ленинградской области 14..19. В Карелии прохладнее: преобладающая температура 14..19 градусов, на северо-востоке до +8. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.