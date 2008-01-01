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Новости погоды

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Заморозки на северо-западе ЕТР

ИА "Метеоновости" / 13:10 Суббота, 18 мая

  Северо-западные области ЕТР оказались в барическом гребне. Облаков и осадков здесь стало меньше, а ночью при ясном небе воздух остывал до заморозков. В Новгородской области, а также в Карелии под утро 18 мая термометры показывали до -1 градуса.

19 мая в Северо-Западном районе и в Карелии осадков не ожидается. Ночью +3..+8, по востоку местами заморозки до -2 градусов, днем в Северо-Западном районе 19..24 градуса, во Псковской области до 27, на востоке Ленинградской области 14..19. В Карелии прохладнее: преобладающая температура 14..19 градусов, на северо-востоке до +8. / meteonovosti.ru /
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