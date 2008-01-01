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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:12 Воскресенье, 19 мая



Солнечный и малооблачный антициклон удержит свои позиции над столичным регионом и в воскресенье. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 19..21, по области до 17..22 градусов. Атмосферное давление останется повышенным и в середине дня составит 751 мм рт ст. Ветер северных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы достигнут 15 м/с. Относительная влажность около 40%.



Основными неблагоприятными факторами для метеочувствительных людей в этот день остаются повышенное атмосферное давление и немного возмущенный геомагнитный фон. Такое сочетание может ухудшать общее самочувствие и вызывать обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Геомагнитные возмущения опасны для гипертоников и гипотоников, могут способствовать как резкому повышению, так и понижению артериального давления, учащению сердцебиения и сопровождаться головными болями, бессонницей, плохим самочувствием, снижением жизненного тонуса. Смягчить неблагоприятные воздействия внешних факторов, повысить адаптационные силы организма помогут, в первую очередь, профилактика и лечение основного заболевания. Помогут оздоровительные и закаливающие процедуры, соблюдение режима труда и отдыха. Еще одним фактором, который следует учитывать аллергикам, станет продолжающееся цветение растений.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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