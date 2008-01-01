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ИА "Метеоновости" / 10:09 Воскресенье, 19 мая
Утро воскресного дня встречает москвичей и гостей столицы теплом и солнцем. В 9 часов утра на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра поднялся до отметки +16.3, такая же температура и в Тушино, в районе ТСХА чуть теплее +16.6, в центре +16.8 градуса, лишь в районе МГУ +15.7. Ветер северный, в районе ТСХА и МГУ до 8 м/с.
Атмосферное давление немного превышает норму и составляет 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 40%. / meteonovosti.ru /
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