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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 19 мая

  По информации ИЗМИРАН, солнечная активность 9-18 мая была, в основном, низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабо возмущенного. 11 и 14 мая зарегистрированы кратковременные магнитные бури. 18 мая были зарегистрированы отдельные возмущенные периоды.

По прогнозу ИЗМИРАН, 19-28 мая солнечная активность будет, в основном, низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно, от спокойной до слабо возмущенной. 20-21 мая возможны отдельные возмущенные периоды. / meteonovosti.ru /
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