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Новости погоды
О заморозках в центре России
ИА "Метеоновости" / 11:08 Воскресенье, 19 мая
Гребень арктического антициклона в ночь на воскресенье распространился на центральные области России. При ясной и тихой погоде в ряде регионов на высоте травостоя наблюдались слабые заморозки.
В Костроме, Гагарине (Смоленская область) и Волово (Тульская область) до -0 градусов. В Муроме (Владимирская область), в Пыщуге (Костромская область) в Ярославской области до -4 градусов. Заморозки прихватывали и воздух: в Брянской области до -6, в Ярославской до -4 градусов.
Не обошлось без заморозков в травостое и в Московской области: в Клину и Волоколамске до -1 градуса. В Черустях заморозки наблюдались как в травостое, так и в воздухе до -0 градусов.
/ meteonovosti.ru /
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