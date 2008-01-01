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Рекордное тепло Камчатского края



ИА "Метеоновости" / 12:03 Воскресенье, 19 мая



Накануне тихоокеанский антициклон пригрел Камчатский край. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов. И в некоторых населенных пунктах был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 18 мая.



В Оссоре после полудня столбик термометра остановился у отметки +15.4, что оказалось выше предыдущего рекорда на полтора градуса, продержавшегося с 1962 года. Рекордно высокая температура зафиксирована и в Ключах +19.2, прежний +18.7 градуса наблюдался в 1972 году.



В начале новой недели в Камчатском крае сохранится очень теплая погода. Причиной тому, с одной стороны тихоокеанский антициклон, а с другой - теплый сектор циклона, центр которого будет находиться в районе залива Шелихова. Местами брызнет небольшой дождь, в ночные и утренние часы на побережьях сформируются туманы, ночью на западном побережье, а ночью и днем и на юго-восточном ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с. Ночью при прояснениях воздух местами прихватит заморозок до -2 градусов, днем на юге 12..17, а при прояснениях воздух прогреется и до +25 градусов.



Таким образом, и 20 мая могут быть обновлены инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /



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