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Дальний Восток атакуют циклоны



ИА "Метеоновости" / 12:38 Воскресенье, 19 мая



Накануне над юго-западом Якутии располагался обширный циклон, чей атмосферный фронт и отметился сильными дождями на Сахалине количеством до 26 мм, ветер усиливался в порывах до штормового, до 27 м/с.



В воскресенье циклон выйдет к охотскому побережью Магаданской области, а в начале новой недели его центр окажется над заливом Шелихова. И в ночь на понедельник на побережье Магаданской области с дождями разной интенсивности и продолжительности, временами со снегом, на востоке Ольского района и на побережье Северо-Эвенского ожидаются умеренные, местами сильные дожди, время от времени они будут сопровождаться снегом, ветер усилится до 10-15 м/с, на востоке Ольского района до 14-19 м/с. В ночь на понедельник зона ненастья охватит и север Камчатского края. На Тигильский район обрушится умеренный, местами сильный дождь. Днем циклон уйдет на восток. На охотском побережье Магаданской области и на севере Камчатского края осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они лишь местами.



Южные районы региона окажутся во власти другого циклона - уроженца Китая. В минувшую субботу он принес сильные дожди в Еврейскую автономную область, где выпало 19 мм и в Хабаровский край 45 мм. В понедельник циклон углубится, давление в центре понизится до 990 гПа и обрушится дождями, местами сильными на Приамурье, центральные и южные районы Хабаровского края. Зона сильных дождей охватит и Приморье, в южных и восточных районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, в отдельных районах с грозой, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, утром в понедельник его порывы достигнут 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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