Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
19 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 19 мая

  Миновал полдень. В 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ воздух прогрелся до +19.1 градуса, в районе ТСХА и Тушино до +1ё9.8, в центре - на Балчуге уже +20, в районе МГУ +18.8. Ветер северный, умеренный до 11 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 34%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Вс.
19 мая
+18
Пн.
20 мая
+21
Вт.
21 мая
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Самбалпур		 -11
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гвадалахара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100