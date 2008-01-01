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ИА "Метеоновости" / 12:49 Воскресенье, 19 мая



Миновал полдень. В 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ воздух прогрелся до +19.1 градуса, в районе ТСХА и Тушино до +1ё9.8, в центре - на Балчуге уже +20, в районе МГУ +18.8. Ветер северный, умеренный до 11 м/с.



Атмосферное давление существенно не изменилось и составляет 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 34%. / meteonovosti.ru /



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