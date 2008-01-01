

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордный ночной холод покидает Хакасию



ИА "Метеоновости" / 13:02 Воскресенье, 19 мая



Вторая половина недели на юге Красноярского края прошла под присмотром антициклона. Осадков не было, но в ночные и ранние утренние часы происходило интенсивное выхолаживание, да и днем на восточной периферии антициклона на заметное тепло рассчитывать не приходилось. Среднесуточная температура была ниже многолетних значений на 6-8 градусов. В результате в столице Хакасии - Абакане 17 и 18 мая были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. 17 мая был перекрыт абсолютный минимум, который теперь составляет -4.3, предыдущий -2.6 градуса. В ночь на 18 мая новый рекорд минимальной температуры -5.1, что ниже прежнего на 1.1 градуса.



В воскресенье атмосферные фронты западносибирского циклона, начнут вытеснять антициклон на юго-восток, а в начале новой недели Хакасия окажется в теплом секторе циклона. При переменной облачности местами прошумят дожди с грозами, порывы юго-западного ветра достигнут 18 м/с, температура повысится: ночью до 8..13, но местами еще 0..+5 градусов, а днем уже по-летнему тепло 22..27. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



