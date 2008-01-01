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На Европейском юге грозовые ливни собьют рекордную жару



ИА "Метеоновости" / 13:30 Воскресенье, 19 мая



Накануне южные районы Европейской территории находились с теплой стороны атмосферного фронта. Было солнечно и по-летнему жарко. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов. И на черноморских курортах были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов Анапа, где воздух разогрелся до +29.5, что выше предыдущего на 1.4 градуса, наблюдавшегося в 1972 году, в Туапсе +31.4, предыдущий +30.3, зафиксированный в 2007 году, в Сочи новый абсолютный максимум для 18 мая теперь +30.4, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса за 2007 год.



В начале новой недели с севера опустится гребень антициклона. При переменной облачности местами прошумят непродолжительные дожди с грозами, в Адыгее и Краснодарском крае - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Температура немного понизится днем 20...25, но местами и до 29 градусов.



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