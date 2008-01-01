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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Понедельник, 20 мая



Предстоящим днем столичный регион останется под влиянием скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 30%.



Характер погоды в столичном регионе изменится мало: по-прежнему будет тепло и сухо, большинство метеоэлементов близки к климатической норме. Для большинства жителей такая погода индифферентна и не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Лишь повышенный фон атмосферного давления и отдельные возмущения геомагнитного поля могут стать причиной недомоганий у лиц с сердечно-сосудистыми патологиями.



Для аллергиков повышенная концентрация фитонцидов ( из-за продолжающееся цветение растений) по-прежнему является фактором риска развития острых аллергических реакций. Необходимо соблюдать меры предосторожности, принимать лекарства рекомендованные врачом, при себе иметь средства первой помощи.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется от спокойного до слабо-возмущенного. / meteonovosti.ru /



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