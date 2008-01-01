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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:07 Понедельник, 20 мая



В Москве установилась теплая погода, среднесуточная температура воздуха заметно выше нормы. По прогнозу синоптиков в городе сегодня ожидается 22..24 градуса. Но в позапрошлом веке, в 1897 году 20 мая было по-летнему жарко, столбик термометра добрался до отметки +29.7. А в 1889 году в ранние утренние часы воздух в Москве прихватил легкий морозец до -4.3 градуса.



В 1994 году на столицу обрушился сильный дождь, выпало 14,2 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /



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