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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:07 Понедельник, 20 мая
В Москве установилась теплая погода, среднесуточная температура воздуха заметно выше нормы. По прогнозу синоптиков в городе сегодня ожидается 22..24 градуса. Но в позапрошлом веке, в 1897 году 20 мая было по-летнему жарко, столбик термометра добрался до отметки +29.7. А в 1889 году в ранние утренние часы воздух в Москве прихватил легкий морозец до -4.3 градуса.
В 1994 году на столицу обрушился сильный дождь, выпало 14,2 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /
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