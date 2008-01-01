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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:07 Понедельник, 20 мая

  В Москве установилась теплая погода, среднесуточная температура воздуха заметно выше нормы. По прогнозу синоптиков в городе сегодня ожидается 22..24 градуса. Но в позапрошлом веке, в 1897 году 20 мая было по-летнему жарко, столбик термометра добрался до отметки +29.7. А в 1889 году в ранние утренние часы воздух в Москве прихватил легкий морозец до -4.3 градуса.

В 1994 году на столицу обрушился сильный дождь, выпало 14,2 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /
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местное
+17
Пн.
20 мая
+21
Вт.
21 мая
+24
Ср.
22 мая
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
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+42
Низамабад		 -9
Саскылах

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Морелия

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