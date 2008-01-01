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Новости погоды

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На севере Курильской гряды рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:24 Понедельник, 20 мая

  В минувшее воскресенье циклон, центр которого вышел на акваторию Охотского моря, охватил своим теплым сектором Камчатку, Сахалин и Курильские острова. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4-6, а местами и на 8 градусов.

Но рекордное тепло досталось Северо-Курильску. 19 мая столбик термометра добрался до отметки +14.5, что и стало новым абсолютным максимумом температуры для этого дня, предыдущий составлял +12.7 и наблюдался в 2002 году.

В начале новой недели центр циклона переместится на север Камчатского края, и север Курильской гряды окажется за холодным фронтом. Во вторник на юге гряды с дождями и сильным ветром 17-22 м/с, днем 9..14тепла. На севере Курильской гряды без осадков, резкий ветер и не выше +8 градусов. / meteonovosti.ru /
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