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На Москву надвигаются дожди и прохлада



ИА "Метеоновости" / 12:12 Понедельник, 20 мая



Погода в начале недели порадует жителей столицы солнцем и июньским теплом. Но к четвергу небо закроют плотные облака, пройдут дожди и станет прохладнее.



В минувшие выходные дни среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2-3 градуса, хотя ясные ночи были прохладными. В середине недели малооблачный антициклон уступит место циклону, который и принесет перемены в погоде: дожди от небольших до умеренных, местами грозы с порывистым ветром и понижение дневной температуры воздуха.



Во вторник под опекой погожего антициклона погода без осадков. Юго-западный ветер продолжит поставлять теплый воздух, ночью ожидается 7..9, в центре Москвы до 12 тепла, днем температура в столице повысится до 23..25, в Подмосковье до 20-25 градусов. Среднесуточная температура останется выше многолетних значений на 2 градуса.



Ночь на среду в столичном регионе останется теплой 12..14, в Подмосковье до 15 градусов. Во второй половине дня местами прольется небольшой кратковременный дождь, температура в Москве 23..25, по области 20..25 градусов, ветер юго-западный 3-8 м/с.



В четверг погода на московской земле изменится, причиной тому холодный атмосферный фронт, который во второй половине дня подойдет с запада. Атмосферное давление понизится, и окажется ниже нормы почти на 10 единиц. Ночь еще теплая, в столице около 14, в Подмосковье 10..15 градусов, днем кратковременный дождь, местами гроза, в Москве 17..19, по области 15..20 градусов, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.



В последний рабочий день на этой неделе столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. С северо-восточным умеренным ветром продолжится поступление арктического воздуха. Облачно, местами небольшой дождь, температура ночью 7..12, днем не выше 18 градусов. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на пару градусов.



Дожди и незначительное понижение средней суточной температуры благоприятны для природы столицы и Подмосковья. / meteonovosti.ru /



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