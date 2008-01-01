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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 20 мая

  В 12 часов в Москве малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..20,4 градуса; Северном 19,2..21,1 градуса, Северо-восточном 19,1..20,0 градуса, Восточном 18,9..19,3 градуса, Юго-восточном 19,1..20,3 градуса, Южном 19,3..21,0 градуса, Юго-западном 19,0..20,3 градуса, Западном 19,1..20,8 градуса, Северо-западном 19,8..21,0 градуса.

В Зеленограде солнечно, температура воздуха 19,2..19,9 градуса, на территории Новой Москвы малооблачно, температура воздуха 18,..20,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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