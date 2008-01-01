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Климатическое лето в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 20 мая



Текущий май в столице отличается высокой температурой воздуха: из 19 прошедших дней месяца в 11 случаях средняя суточная температура воздуха оказалась выше 15 градусов. Именно такая температура, которая удерживается в течение 5-7 дней, говорит о начале климатического лета.



В Москве, по климату, начало климатического лета совпадает с календарным, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ становится выше 15 градусов после 28 мая. В этом году климатическое лето пришло в столицу вначале 2 декады мая.



Но нередко, лето в Москве делает паузу, происходят возвраты холодов, и даже в первой декаде июня могут наблюдаться заморозки.



Самый значимый заток холода в последней декаде мая в текущем столетии произошел в 2008 году, когда к 25 мая похолодало до +7 градусов. Вторжение арктического холода в тот год произошло в тылу южного циклона, который за 4 суток вылил на город почти месячную норму осадков. / meteonovosti.ru /



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