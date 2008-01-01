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Новости погоды

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В Магадане появился снежный покров

ИА "Метеоновости" / 13:10 Понедельник, 20 мая

  Накануне к Магаданской области подошел циклон, который пройдясь над водной поверхностью Охотского моря, углубился, впитал много влаги и обрушился на охотское побережье области.

В Магаданской области прошли сильные дожди, выпало более 20 мм, на станции Шелихова до 33 мм, время от времени они (дожди) чередовались со снегом. В областном центре - Магадане - за сутки выпало 27 мм (дожди со снегом), что составляет 65% от месячной нормы, и утром 20 мая в городе сохранялся снежный покров высотой 2 см.

Во вторник циклон покинет охотское побережье Магаданской области и отправится на восток. В его тылу сформируется небольшой антициклон, давая жителям небольшую передышку. При облачной погоде с прояснениями днем без осадков.

В середине недели новую порцию дождей принесет атмосферный фронт хабаровского циклона. В четверг, когда подоспеет центр атмосферного вихря, дожди местами ожидаются сильные, максимальная температура воздуха не превысит +10 градусов. / meteonovosti.ru /
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