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Угроза заморозков сохраняется в Средней полосе



ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 20 мая



Накануне с севера на Среднюю полосу распространился гребень арктического антициклона, и над восточной половиной сформировалось ядро холодного воздуха, с температурой -2..-4 градуса. В условиях антициклональной погоды в ночные и ранние утренние часы происходит интенсивное выхолаживание. В ночь на 20 мая в Ивановской, Костромской, Московской и Ярославской областях наблюдались заморозки до -1..-3 градусов. Зона заморозков охватила Мордовию и Нижегородскую области интенсивностью -1..-2 градуса.



Во вторник на западе Средней полосы начнет сказываться влияние циклона и его атмосферных фронтов. Под их натиском зона заморозков сместится на восток Средней полосы. В Ивановской области на востоке Владимирской воздух местами прихватит заморозок до -1 градуса, в Ярославской области на поверхности почвы до -2. В Волго-Вятском районе тоже сохранятся заморозки местами до -2, на поверхности почвы до -4 градусов. / meteonovosti.ru /



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