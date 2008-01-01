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На берегах Невы резко похолодает



ИА "Метеоновости" / 13:43 Понедельник, 20 мая



В начале новой недели Северная столица оказалась в теплом секторе циклона. И в понедельник погода одарила теплом и солнцем, воздух прогрелся до +25 градусов.



Во вторник сохранится теплая погода с температурой 24..26 градусов, но во второй половине дня с приближением атмосферного фронта с волнами соберутся дожди кратковременного характера, местами прогремят грозы.



В середине недели Северную столицу будет пересекать очередная волна, которая и принесет очередную порцию дождей, местами с грозами и тепло пойдет на убыль, днем около +20.



В четверг дожди ослабеют, пройдут местами, температура понизится и ожидается всего-навсего 14..16 градусов.



В результате вторжения холодного воздуха в Санкт-Петербурге в течение ближайших трех дней температура понизится примерно на 10 градусов. / meteonovosti.ru /



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