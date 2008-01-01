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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 20 мая



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,9..22,4 градуса; Северном 21,1..22,2 градуса, Северо-восточном 21,2..22,0 градуса, Восточном 20,5..21,6 градуса, Юго-восточном 21,3..22,6 градуса, Южном 20,8..23,0 градуса, Юго-западном 20,9..23,2 градуса, Западном 20,9..23,0 градуса, Северо-западном 21,5..22,4 градуса.



В Зеленограде солнечно, температура воздуха 21,5 градуса, на территории Новой Москвы переменная облачность без осадков, , температура воздуха 21,2..23,2 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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