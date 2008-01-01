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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 20 мая

  Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона с центром Белым морем. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 16..18 градусов, по области 13-18. Ветер северный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /
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