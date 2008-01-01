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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Вторник, 21 мая

  Предстоящим днем столичный регион останется под влиянием малоподвижного скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23..25, по области 20..25 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 30%.

Атмосферное давление в Москве и области начнет падать, оставаясь при этом выше привычных показателей. Выше нормы и температура воздуха. Для большинства жителей региона погода вполне благоприятная и не должна вызвать каких-либо метеопатических реакций. Метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми недугами, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, нейроциркуляторная астения, перенесшие инфаркт или инсульт, из-за колебаний атмосферного давления могут испытывать недомогание. Дополнительным неблагоприятным фактором, способным осложнить жизнь аллергикам и астматикам, остается продолжающееся цветение растений. Людям, реагирующим на цветочную пыльцу, следует внимательнее относиться к здоровью и держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /
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