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Новости погоды

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В Украину пришло лето

ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 21 мая

  17 мая, по сообщениям Гидрометслужбы Украины, в Киев метеорологическое лето пришло в середине мая.

Начиная с 12 мая, температура превышала +20 градусов. А самый теплый день пришелся на 16 число, когда в Киеве воздух прогрелся до +27.7 градуса.

Украинские метеорологи зафиксировали, что метеорологическая весна в городе продолжалась около 70 дней, начавшись в первых числах марта.

Метеорологическое лето 2019 года пришло в Киев на день раньше среднестатистических показателей. Почти за 140 лет наблюдений самое раннее метеорологическое лето начиналось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее зафиксировано в 1990 и 2001 годах - 7 июня. / meteonovosti.ru /
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