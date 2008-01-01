|
|
|
Новости погоды
В Украину пришло лето
ИА "Метеоновости" / 09:42 Вторник, 21 мая
17 мая, по сообщениям Гидрометслужбы Украины, в Киев метеорологическое лето пришло в середине мая.
Начиная с 12 мая, температура превышала +20 градусов. А самый теплый день пришелся на 16 число, когда в Киеве воздух прогрелся до +27.7 градуса.
Украинские метеорологи зафиксировали, что метеорологическая весна в городе продолжалась около 70 дней, начавшись в первых числах марта.
Метеорологическое лето 2019 года пришло в Киев на день раньше среднестатистических показателей. Почти за 140 лет наблюдений самое раннее метеорологическое лето начиналось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее зафиксировано в 1990 и 2001 годах - 7 июня. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.