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Циклоны не покидают Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 10:01 Вторник, 21 мая



Активные циклонические вихри в минувшие сутки подчинили своему влиянию большинство районов Дальневосточного округа. Один из них кружил над югом Амурской области и охватил своим влиянием не только ее, но и весь юг округа. В самой области за понедельник и ночь на вторник циклон оставил до 41 мм осадков. В Еврейской автономной области выпало за этот период до 38 мм, а в Хабаровском крае до 39 мм, при этом порывы ветра в крае достигали 21 м/с. Минувшей ночью дождь начался и на Сахалине, добавив в майскую копилку 17 мм небесной влаги.



Но самой неблагоприятной погода была в Приморском крае: весь понедельник здесь лил очень сильный дождь, местами выпало до 75 мм осадков, он сопровождался грозой и усилением ветра до 28 м/с.



Сегодня циклон мало изменит свое местоположение, оставаясь кружить над Амурской областью, а уже в среду начнет перемещаться на северо-восток, на охотское побережье Хабаровского края. В Амурской области сегодня сохранится сильный дождь, гроза. Сильные дожди по-прежнему будут поливать Хабаровский край, при этом на охотском побережье ветер может усиливаться до 20-25 м/с. Ненастная зона накроет и Курилы, пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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