

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лето не спешит на черноморские курорты



ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 21 мая



погода последнего месяца приобретает летние черты: температура воздуха в дневные часы превышает отметку 25 градусов, и морская вода быстро прогревается. Но этот год стал "неприятным" исключением.



В текущем мае на южных курортах погода отличается неустойчивостью. Температура воздуха в большинстве дней не уходит далеко от двадцатиградусной отметки, и льют дожди, которые сопровождаются грозами и порывистым ветром. Так, в Новороссийске и Сочи месячная норма по осадкам была выполнена за пару дней первой декады месяца. В прошедшие выходные дни в Симферополе и Феодосии установлены новые суточные рекорды выпавших осадков. 19 мая в Симферополе выпало 4.3 мм, что на 0.7 мм больше предыдущего рекорда, удерживающегося с 1966 года, а в Феодосии суточное количество осадков в воскресенье составило 32 мм, оставив позади рекорд 1998 года с количеством 16.5 мм.



Неустойчивость в атмосфере над югом России сохранялась и в минувший понедельник. Прохождение холодного атмосферного фронта сопровождалось сильными дождями в Краснодарском, Ставропольском краях и республиках Северного Кавказа. Наибольшее количество осадков вновь досталось Краснодарскому краю, где местами майская копилка пополнилась на 29 мм. В результате сильных дождей в горных районах отмечены подтопления придомовых территорий и подъема воды в дренажных каналах.



Сегодня Крым и Краснодарский край останутся под влиянием атмосферного фронта, вновь пройдут грозовые дожди, местами сопровождаемые порывистым ветром. В среду погода на юге России будет формировать циклон с Украины, он станет причиной новых ливней, гроз, местами с градом, в Крыму и на черноморском побережье Кавказа. За счет облачности днем температура не выше 25. Температура воды на южных курортах около 17 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



