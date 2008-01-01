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Новости погоды

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Контрасты Калининградской погоды

ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 21 мая

  В самой западной, Калининградской, области России майская погода отличается неустойчивостью. Первая половина месяца выдалась довольно прохладной. Дневная температура редко повышалась даже до +17 градусов, а ночью и вовсе недалеко уходила от нулевой отметки, понижаясь в отдельные ночи до небольших морозов. В итоге первая декада оказалась на 2.2 градуса ниже нормы. Но погода второй половины месяца решила наверстать упущенное тепло. С каждым днем становилось все теплее, а вчерашний день и вовсе оказался рекордно теплым. Максимальная температура составила +27.9 градусов, оставив позади предыдущий рекорд 2017 года со значением +27.8 градусов.

До рекордных значений повысилась температура и у наших западных соседей. В Таллине новый суточный максимум для 20 мая +27 градусов, в Клайпеде (Литва) +29 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
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