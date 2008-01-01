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Сибирские просторы заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 21 мая
Обширный циклон охватил своим влиянием всю территорию Сибири от арктического побережья до Алтайских гор. В понедельник его центр кружил над Ханты-Мансийском и лишь самый крайний север и юг смогли избежать осадков. Самые сильные осадки прошли на юге Сибири. В Кемеровской области и Хакасии выпало по 17 мм осадков, гремели грозы, в Хакасии ветер усиливался до 21 м/с. Еще сильнее пролились дожди в Новосибирской области, местами выпало до 29 мм. В Алтайском крае, центральных и южных районах Красноярского края дожди были не столь интенсивными, но ветер в порывах достигал 21 м/с. В то же время на юге Таймыра заметали метели при ветре до 24 м/с.
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Сегодня циклон не изменит своего местоположения. Сильные дожди с грозой, градом, порывистым ветром сохранятся в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, на Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве. В среду циклон немного продвинется на восток, увлекая за собой и ненастную зону. Дожди начнутся на западе и юге Иркутской области. / meteonovosti.ru /