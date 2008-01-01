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Новости погоды
Май радует москвичей теплом
ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 21 мая
Миновали 20 дней мая и температура воздуха в Москве в большинстве минувших дней превышала норму. Лишь в первомайские дни тепла было недостаточно. 2 мая (по данным метеостанции ВДНХ) стал самым холодным майским днем, дневная температура повысилась лишь до +11 градусов. А самая холодная ночь случилась на Первомай, минимальная температура понизилась до +0.7 градусов.
В конце первой декады воздух прогрелся в столице до летних значений, +26.1 градуса и пока день 10 мая остается самым теплым.
Средняя температура минувших дней составила +14.8 градусов, что случается один раз в 5 лет. А самыми теплыми первые 20 майских дней отмечались в 2010 году, средняя температура составила 16.7 градусов.
Месячная сумма осадков в текущем мае уже выполнена. На метеостанции ВДНХ выпало 52.2 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /
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