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Новости погоды

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Май радует москвичей теплом

ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 21 мая

  Миновали 20 дней мая и температура воздуха в Москве в большинстве минувших дней превышала норму. Лишь в первомайские дни тепла было недостаточно. 2 мая (по данным метеостанции ВДНХ) стал самым холодным майским днем, дневная температура повысилась лишь до +11 градусов. А самая холодная ночь случилась на Первомай, минимальная температура понизилась до +0.7 градусов.

В конце первой декады воздух прогрелся в столице до летних значений, +26.1 градуса и пока день 10 мая остается самым теплым.

Средняя температура минувших дней составила +14.8 градусов, что случается один раз в 5 лет. А самыми теплыми первые 20 майских дней отмечались в 2010 году, средняя температура составила 16.7 градусов.

Месячная сумма осадков в текущем мае уже выполнена. На метеостанции ВДНХ выпало 52.2 мм при норме 51 мм. / meteonovosti.ru /
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