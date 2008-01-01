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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 21 мая

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,3..21,7 градуса; Северном 19,8..21,8 градуса, Северо-восточном 18,6..20,8 градуса, Восточном 18,9..20,3 градуса, Юго-восточном 20,4..20,8 градуса, Южном 20,8..21,0 градуса, Юго-западном 20,7..21,4 градуса, Западном 20,2..21,3 градуса, Северо-западном 19,7..20,9 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 20,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,3..23,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
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22 мая
+26
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Нагпур		 -9
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Саривон

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