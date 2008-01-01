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Новости погоды

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Сезон ураганов в Атлантике досрочно открыт

ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 21 мая

  20 мая в Атлантическом океане сформировался первый в сезоне субтропический шторм "Андреа". Это произошло на 10 дней раньше положенного по климату времени.

Этот атмосферный вихрь находится в 485 км к юго-западу от Бермудских островов и смещается на север со скоростью около 20км/ч. Скорость ветра в нем не превышает 20м/с.

21 мая "Андреа" продолжит движение на северо-восток, а затем на восток. 22 мая циклон прекратит свое существование, не достигнув Бермудских островов. / meteonovosti.ru /
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