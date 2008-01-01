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Заморозки покидают центр России



ИА "Метеоновости" / 14:12 Вторник, 21 мая



Редкий май в центральных областях Европейской России обходится без заморозков. В Москве заморозки отмечались даже в первой декаде июня, а на севере Центрального федерального округа даже и в третьей декаде первого летнего месяца. Не стал исключением и май текущего года.



В текущие дни в центр России с северными ветрами поступает холодный воздух. В ночные часы в условиях антициклональной погоды он начинает выхолаживаться и температура понижается до небольших положительных значений, а местами и до заморозков.



В ночь на 20 мая заморозки отмечались в Ивановской, Костромской, Московской, Владимирской и Ярославской областях. Зона заморозков охватила Мордовию и Нижегородскую области интенсивностью -1..-2 градуса.



В ночь на вторник в Костромской области температура понижалась до -5 градусов, во Владимирской до -4, в Рязанской и Московской до -3 градусов.



Предстоящей ночью, с приближением с запада циклона, небо от выхолаживания прикроют облака и угроза заморозков минует. / meteonovosti.ru /



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