Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
21 мая 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 21 мая

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,3..25,1 градуса; Северном 23,8..26,0 градуса, Северо-восточном 23,6..25,1 градуса, Восточном 23,2..24,7 градуса, Юго-восточном 24,0..25,2 градуса, Южном 23,8..25,5 градуса, Юго-западном 23,6..24,7 градуса, Западном 23,4..25,3 градуса, Северо-западном 24,2..25,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,2..24,4 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+25
Ср.
22 мая
+26
Чт.
23 мая
+21
Пт.
24 мая
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Нагпур		 -9
Челюскин

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Саривон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100