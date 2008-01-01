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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 21 мая



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,3..25,1 градуса; Северном 23,8..26,0 градуса, Северо-восточном 23,6..25,1 градуса, Восточном 23,2..24,7 градуса, Юго-восточном 24,0..25,2 градуса, Южном 23,8..25,5 градуса, Юго-западном 23,6..24,7 градуса, Западном 23,4..25,3 градуса, Северо-западном 24,2..25,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,2..24,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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