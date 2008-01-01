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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 21 мая

  Погоду в столичной области будет определять теплый сектор циклон с центром над Германией. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 22..24 градуса, по области 19..24. Ветер южный 3-8 м/с. / meteonovosti.ru /
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тёплое место: холодное место:
+44
Нагпур		 -9
Челюскин

некомфортное место: Хопок
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