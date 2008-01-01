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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:14 Среда, 22 мая

  Предстоящим днем погода Московского региона будет обуславливаться тёплым сектором циклона. Основные фронтальные разделы располагаются немного севернее столицы, но при этом задевая своим влиянием северные и северо-восточные областные территории.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 22 мая при переменной облачности ожидается жаркая погода. По области местами пройдёт небольшой дождь. Столбики термометров в Москве поднимутся выше 25 градусов (25..27), в Подмосковье температура составит 22..27 градусов. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Среднесуточная температура и содержание кислорода в воздухе выше нормы, влажность невысокая.

Возможной причиной появления метеопатических реакций, симптомов недомогания, головных болей и сосудистых спазмов может стать неустойчивое атмосферное давление, которое будет немного ниже нормы. Следует избегать душных помещений, купировать болевые симптомы, нормализовать артериальное давление, при себе всегда иметь воду, так как в жаркую погоду может отмечаться обезвоживание.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, особенно склонным к фотодерматозам, солнечной крапивнице и др. необходимо соблюдать осторожность на солнце, пользоваться защитными средствами (аптечные мази или кремы).

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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