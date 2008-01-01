

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 22 мая



Среднесуточная температура в Москве неуклонно растет и 22 мая составляет 14 градусов. По прогнозу московских синоптиков, сегодня она ожидается выше нормы на 4-5 градусов, а днем повысится до вполне летних значений, 23..25 градусов.



Но даже при такой теплой погоде максимальной температуре рекорда не достичь. Тридцатиградусную отметку температура в этот день преодолела в далеком 1893 году, повысившись до +30,5 градусов. Этот рекорд для 22 мая остается непреодолимым.



Еще раньше случился и рекорд самой низкой температуры. В 1893 году под утро в Москве отмечалось -2,6 градусов.



В 1956 году этот день отметился сильным дождем, за сутки выпало 29,7 мм при месячной норме 51 мм.



В прошлом году 22 мая было вполне по сезону. Температура ночью составила 11,9 градусов, днем повысилась до 21,8 градусов. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



