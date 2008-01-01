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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 22 мая

  Среднесуточная температура в Москве неуклонно растет и 22 мая составляет 14 градусов. По прогнозу московских синоптиков, сегодня она ожидается выше нормы на 4-5 градусов, а днем повысится до вполне летних значений, 23..25 градусов.

Но даже при такой теплой погоде максимальной температуре рекорда не достичь. Тридцатиградусную отметку температура в этот день преодолела в далеком 1893 году, повысившись до +30,5 градусов. Этот рекорд для 22 мая остается непреодолимым.

Еще раньше случился и рекорд самой низкой температуры. В 1893 году под утро в Москве отмечалось -2,6 градусов.

В 1956 году этот день отметился сильным дождем, за сутки выпало 29,7 мм при месячной норме 51 мм.

В прошлом году 22 мая было вполне по сезону. Температура ночью составила 11,9 градусов, днем повысилась до 21,8 градусов. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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