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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 22 мая
Среднесуточная температура в Москве неуклонно растет и 22 мая составляет 14 градусов. По прогнозу московских синоптиков, сегодня она ожидается выше нормы на 4-5 градусов, а днем повысится до вполне летних значений, 23..25 градусов.
Но даже при такой теплой погоде максимальной температуре рекорда не достичь. Тридцатиградусную отметку температура в этот день преодолела в далеком 1893 году, повысившись до +30,5 градусов. Этот рекорд для 22 мая остается непреодолимым.
Еще раньше случился и рекорд самой низкой температуры. В 1893 году под утро в Москве отмечалось -2,6 градусов.
В 1956 году этот день отметился сильным дождем, за сутки выпало 29,7 мм при месячной норме 51 мм.
В прошлом году 22 мая было вполне по сезону. Температура ночью составила 11,9 градусов, днем повысилась до 21,8 градусов. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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