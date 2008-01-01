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В Амурской области из-за ливней затоплены дороги



ИА "Метеоновости" / 10:55 Среда, 22 мая



В очередной раз после ливня залило городские улицы Благовещенска.



С такой проблемой город сталкивается каждый раз после сильного дождя, топит разные районы Благовещенска. Работа по откачке воды идет силами в усиленном режиме. А синоптики тем временем, прогнозируют дождливую погоду до конца рабочей недели. Во вторник, 21 мая в области дожди немного поутихли, в районе Бомнака выпало только 12 мм осадков за сутки. На 23 мая ожидаются по югу Амурской области дожди от слабых до существенных, на севере дожди будут сопровождаться мокрым снегом. над регионом циклон, который постепенно заполнится и отойдет к побережью Охотского моря. Но с запада поведет наступление очередной циклон с системой атмосферных фронтов.



Из-за сильных дождей в Серышевском районе Амурской области оказалась затоплена дорога, соединяющая Автономовку и Державинку. Сейчас уровень воды стал заметно ниже. К 17:00 часам местного времени 22 мая он должен прийти в норму. / meteonovosti.ru /



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