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Сильные дожди угрожают паводками в Хабаровском крае



ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 22 мая



21 мая и ночью 22 мая в Хабаровском крае отмечался сильный дождь. На севере края, в Аяне выпало до 60 мм, гроза, ветер достигал 23 м/с. Дожди усилились в зоне волнового атмосферного фронта мощного циклона, который находился над Амурской областью. В зоне перепадов атмосферного давления, ведь над островной частью продвигаться циклону мешает тихоокеанский антициклон, создались условия для сильных ветров. В районе Чумикана выпало 39 мм осадков, Большого Шантара и Джвны 25-30 мм осадков, Один из атмосферных фронтов приамурского циклона проливал сильный дождь на юге Курильских островов, за сутки выпало до 42 мм.



По сообщению ФГБУ "Дальневосточное УГМС", на 22 мая затоплены поймы рек Бурея, Хор, Урми, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен, Мая на глубину 0,5-1,4 м. На реках края в Нанайском, Бикинском, Вяземском районах, в районах им. Лазо, им.П.Осипенко (на реках Манома, Уссури, Подхоренок, Хор, Амгунь и др.) будут проходить паводки с подтоплением низкой поймы, без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре в районе Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. Предупреждение: в Верхнебуреинском районе при прохождении гребня паводка на р.Бурея у с. Усть-Ниман имеется вероятность образования подпорного уровня в устьевой части р. Ургал и подтопления низких мест с. Усть-Ургал. В Хабаровском районе на реках Урми, Кур, Тунгуска в течение двух суток ожидается подъем воды: на р.Урми у с.Кукан на 50-70 см, на р. Кур у с. Новокуровка на 40-60 см, на р. Тунгуска у с. Архангеловка на 40-60 см. Ожидается затопление поймы на 1,0-2,5 м, подтопление сенокосов, посевов, линий связи, грунтовых дорог, низких мест в населенных пунктах сел Кукан, Улика-Национальная, Иванковцы. / meteonovosti.ru /



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