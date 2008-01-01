Новости погоды
Сильные дожди угрожают паводками в Хабаровском крае
ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 22 мая
21 мая и ночью 22 мая в Хабаровском крае отмечался сильный дождь. На севере края, в Аяне выпало до 60 мм, гроза, ветер достигал 23 м/с. Дожди усилились в зоне волнового атмосферного фронта мощного циклона, который находился над Амурской областью. В зоне перепадов атмосферного давления, ведь над островной частью продвигаться циклону мешает тихоокеанский антициклон, создались условия для сильных ветров. В районе Чумикана выпало 39 мм осадков, Большого Шантара и Джвны 25-30 мм осадков, Один из атмосферных фронтов приамурского циклона проливал сильный дождь на юге Курильских островов, за сутки выпало до 42 мм.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По сообщению ФГБУ "Дальневосточное УГМС", на 22 мая затоплены поймы рек Бурея, Хор, Урми, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен, Мая на глубину 0,5-1,4 м. На реках края в Нанайском, Бикинском, Вяземском районах, в районах им. Лазо, им.П.Осипенко (на реках Манома, Уссури, Подхоренок, Хор, Амгунь и др.) будут проходить паводки с подтоплением низкой поймы, без угрозы хозяйственным объектам. На Амуре в районе Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. Предупреждение: в Верхнебуреинском районе при прохождении гребня паводка на р.Бурея у с. Усть-Ниман имеется вероятность образования подпорного уровня в устьевой части р. Ургал и подтопления низких мест с. Усть-Ургал. В Хабаровском районе на реках Урми, Кур, Тунгуска в течение двух суток ожидается подъем воды: на р.Урми у с.Кукан на 50-70 см, на р. Кур у с. Новокуровка на 40-60 см, на р. Тунгуска у с. Архангеловка на 40-60 см. Ожидается затопление поймы на 1,0-2,5 м, подтопление сенокосов, посевов, линий связи, грунтовых дорог, низких мест в населенных пунктах сел Кукан, Улика-Национальная, Иванковцы. / meteonovosti.ru /