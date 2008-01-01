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В восточном Средиземноморье по-летнему тепло



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 22 мая



Погода на юге Европе пока не отличается постоянством. Циклоны нарушают привычный для конца мая ритм начала курортного сезона.



Прохождение циклонов по югу Европы часто приводит к затоку холода, нередко достигающего побережья Средиземного моря. Это мешает установлению по летнему теплой погоды и прогреву морской воды.



Обычно купальный сезон на Средиземноморских курортах длится с конца мая до конца октября. Но сейчас у побережья Европы море еще не прогрелось. Так, температура воды, например, в районе Барселоны всего 16 градусов, у южных берегов Италии, Греции, на побережье Хорватии и Черногории 18..19 градусов. Температура воздуха немногим превышает 20 градусов.



И только южнее, например, на Крите уже достаточно тепло, воздух прогревается до 27 градусов, температура морской воды 20 градусов. Вполне можно отправляться на курорты Турции. Температура морской воды на Средиземноморском побережье 22 градуса. Воздух прогревается до 27..29 градусов.



Не радует отдыхающих погода в Тунисе. И море, и воздух еще не прогрелись. Температура морской воды 18 градусов, в воздухе немногим выше 20 градусов. А на курортах Восточного Средиземноморья уже есть возможность насладиться курортным отдыхом у моря в комфортной и не особенно жаркой погоде. В Израиле на побережье Средиземного моря температура воздуха держится в пределах 28..32 градуса, температура воды 22 градуса. / meteonovosti.ru /



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