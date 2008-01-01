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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:45 Среда, 22 мая



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24,0..24,9 градуса; Северном 24,0..26,3 градуса, Северо-восточном 23,9..25,1 градуса, Восточном 24,0..24,9 градуса, Юго-восточном 23,5..25,1 градуса, Южном 23,5..25,3 градуса, Юго-западном 23,1..24,2 градуса, Западном 22,4..24,7 градуса, Северо-западном 24,7..25,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,5..24,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,1..23,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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