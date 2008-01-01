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Новости погоды

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На северо-западе России жара сменится прохладной погодой

ИА "Метеоновости" / 13:01 Среда, 22 мая

  В теплом секторе атлантического циклона, который кружит над Центром Европы, на северо-запад России накануне, 21 мая поступал воздух из юго-западных районов континента. Температура повысилась до рекордных значений для второй половины мая. Так, в Кингисеппе было 27.4 (предыдущий максимум 26.6 в 2014 году), в Пскове 29.9 (26.5 в 1957 году), в районе Пушкинских Гор 27.6 (27.0 в 2012 году). Но в ближайшие сутки воздух освежат кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы, при грозе ветер до 15 м/с. Температура воздуха от 18 до 23 градусов. Такая погода с кратковременными дождями сохранится до выходных дней, ведь на погоду будут оказывать влияние все новые и новые атмосферные фронты с запада.

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют прохладную погоду. 23 и 24 мая днем не теплее +17 градусов, в утренние часы всего +9..11 градусов. Кратковременный дождь возможен утром 23 мая и днем 24 мая. А сегодня в Питере еще тепло, 24 градуса. / meteonovosti.ru /
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