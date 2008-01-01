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Новости погоды

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За снегом в Воркуту!

ИА "Метеоновости" / 13:09 Среда, 22 мая

  В конце мая снег остается лежать лишь у самого арктического побережья. В основном высокие сугробы остаются в приполярных районах за Уралом. Но сейчас много снега осталось и в районе Воркуты. Почти метр снега, а именно 94 см. Много снега осталось на Ямале, на севере полуострова около 70 см. В низовьях Енисея высота снежного покрова от полуметра до 80 см. Тридцатисантиметровые сугробы залегают на северо-западе и у арктического побережья Якутии. Еще лежит "прошлогодний" снег местами на Чукотке, в континентальных районах Магаданской области и Камчатки. / meteonovosti.ru /
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