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Морозы в Якутии и на Чукотке



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 22 мая



Весеннее потепление на севере Дальнего Востока нередко сменяется морозной погодой, когда происходит заток арктического воздуха. 21 мая в ряде пунктов Республики Саха перекрывались абсолютные минимумы столетия. Так, в Сеген-Кюель (Якутия) было -5.4 (предыдущий -5.2 в 2003 году), в Среднеколымске (Якутия) -12.8 (предыдущий -12.5 в 1997 году). А на Чукотке в районе мыса Биллингс был сильный мороз, -20.6 (предыдущий минимум -19.0 в 1976 году). В ближайшее время на арктическом побережье Якутии и местами на Чукотке ночная температура будет понижаться до -5..-10 градусов. А обычно в это время в районе Колымы и Певека бывает теплее на несколько градусов. / meteonovosti.ru /



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