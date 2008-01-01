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Новости погоды

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Сильные дожди в Восточной Европе

ИА "Метеоновости" / 13:33 Среда, 22 мая

  Сильными дождями отметился циклон на крайнем западе Белоруссии. В Бресте 21 мая выпало 38 мм осадков, в то время как прежний рекорд 22,6 мм за 2011 год. Дожди усилились в зоне атмосферного фронта, а сам циклон оставался кружить над балтийским побережьем Польши.

Погоду у наших западных соседей в ближайшие несколько дней будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе. 23 мая днем местами, а по Брестской и Витебской областям на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

24 мая на северо-западе Республики Белоруссия скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтики. Пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый.

25 мая погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы и Украины. На большей части территории не исключены кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер северный, днем с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. 23 мая максимальная температура в середине дня 21..26 градусов, 24 мая 17..24 градуса, по юго-востоку до 27. 25 мая днем 17..23 градуса. / meteonovosti.ru /
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